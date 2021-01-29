Англия

Манкунианский клуб считает предсказуемой манеру завершения атак англичанина.

Манчестер Юнайтед не доволен уровнем реализации голевых моментов форварда клуба Маркуса Рашфорда.

По информации ESPN, главный тренер манкунианского клуба Оле-Гуннар Солскьяер считает, что манера завершения атак англичанина довольно предсказуема. По мнению тренерского штаба, в текущем сезоне англичанин упустил семь голевых моментов.

По этой причине Рашфорду были назначены дополнительные тренировки по отработке завершения атак. Солскьяер считает, что Рашфорд забьет больше, если у него будет более широкий репертуар данного компонента игры.

Специалисты клуба призывают Рашфорда чаще бить ударами на точность в угол ворот, где голкипер не сможет достать мяч.

Ранее нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд поделился воспоминаниями о совместной работе с экс-тренером "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.

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