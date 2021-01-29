Англия

Хавбек "синих" поделился мыслями об отставке английского специалиста.

Полузащитник Челси Мэйсон Маунт рассказал о своем отношении к Фрэнку Лампарду после его увольнения с поста наставника лондонского клуба.

"Я довольно давно выступаю за клуб и видел со стороны, как тренеры покидали его, пока выступал в академии. Но выступая за основную команду это ощущается иначе.

Молодые игроки толком не сталкивались раньше с подобным, но мы общаемся с игроками вроде Аспиликуэты и Петра Чеха, которые прошли через это. Мы пытаемся опираться на их опыт, чтобы справиться с этим.

Лампард был очень важен для меня. Он привел меня в Дерби и дал мне игровое время. Я многому у него научился, прежде чем вернуться в Челси. Могу только поблагодарить его за все, что он дал мне как игроку на поле и за его пределами. Я несомненно вырос как игрок, поэтому он, конечно же, очень многое значит для меня", – приводит слова Маунта официальный сайт Челси.

Ранее об отставке Лампарда высказывался новый наставник "синих" Томас Тухель.

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