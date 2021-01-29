Англия

Защитник Челси опроверг слухи о том, что Фрэнка Лампарда "плавила" команда.

Сезар Аспиликуэта считает безосновательным обвинения в социальных сетях в адрес игроков Челси за то, что они повлияли на увольнение Фрэнка Лампарда.

"Это не наше дело влиять на увольнение или назначение тренеров, – цитирует защитника Челси The Telegraph. – Мы можем только принять решение руководства и работать ради достижения результата. Руководство определяет, какой тренер лучше для команды, а мы должны реализовывать идеи тренера».

«Конечно, немного жаль, когда тренеру приходится оставлять команду до завершения турнира, но если результаты не удовлетворительные, приходится что-то менять. В такие моменты всем надо сплотиться, а не обвинять друг друга».

На посту тренера Челси Фрэнка Лампарда сменил Томас Тухель.

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