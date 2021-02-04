Англия

Наставник Тоттенхэма не считает работу в своем бывшем клубе чем-то тяжелым.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо говорит, что история доказала, что не очень сложно добиться успеха в качестве наставника Челси, несмотря на жесткие требования владельца клуба Романа Абрамовича.

Недавно Абрамович, дважды уволивший Моуриньо в свое время, избавился от Фрэнка Лампарда, заменив его на бывшего наставника ПСЖ Томаса Тухеля.

"Я не думаю, что это очень сложно тренировать в Челси, потому что я был чемпионом трижды, Анчелотти был чемпионом, Конте был чемпионом. Это не может быть очень, очень сложно, потому что мы там выигрываем титулы.

Я считаю, что в Челси всегда есть отличные игроки, а хорошие тренеры рады работать с такими клубами с их игроками, которые дают ему очень хорошую возможность добиться успеха и завоевать титулы.

Конечно, тренеру нужно время и стабильность, и очень хорошо — чувствовать стабильность. Я не говорю, что стабильность помогает вам спать, я говорю, что стабильность дает вам другой образ мышления, и вы думаете не только о сегодняшнем дне, а вы также думаете о завтрашнем дне, вы также думаете о будущем.

Это клуб господина Абрамовича и вы должны понимать, что он должен принимать свои решения.

В моем случае я был там в два разных периода, и я был чемпионом в два разных периода, и я очень рад, что был там раньше и имел такую ​​возможность", — приводит слова Моуриньо Sky Sports.

Напомним, что вместе с Челси португальский специалист завоевал три чемпионских титула, Кубок Англии и три Кубка английской лиги.

Уже сегодня, 4 февраля, Тоттенхэм сыграет матч АПЛ против Челси. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.