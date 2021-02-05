Англия

Тренер "горожан" не понял, где наставник "красных" увидел у его команды две недели отдыха и посоветовал лучше изучить календарь.

Между Юргеном Клоппом и Хосепом Гвардиолой возникло "недопонимание" накануне очного поединка после того, как тренер Ливерпуля заявил, что у Манчестер Сити лучший календарь, чем у конкурентов — сообщает The Guardian.

"Играем, восстанавливаемся, тренируемся, восстанавливаемся, снова играем — и так изо дня в день, – сказал Клопп. – У нас не было ни дня перерыва, а вот у Манчестер Сити — две недели отдыха из-за COVID. Я понимаю, что это трудный сезон, но для некоторых он выглядит легче, чем для других".

Ответ тренера лидирующего в Премьер-лиге Манчестер Сити не заставил себя долго ждать.

"Юрген меня удивил, – ответил Гвардиола. – Он явно ошибся, и если еще раз посмотрит календарь, то увидит, что у Манчестер Сити не было двух недель отдыха. Из-за COVID мы пропустили неделю, но по этой же причине смогли выставить на Стэмфорд Бридж лишь 14 игроков в заявке. Завтра мы встретимся, и я спрошу, что он имел в виду. Юрген не из тех тренеров, которые используют какие-то психологические атаки. Поэтому предполагаю здесь два варианта: либо он ошибся, либо его слова неправильно интерпретировали".

Матч 23-го тура чемпионата Англии Ливерпуль — Манчестер Сити запланирован на воскресенье, 7 февраля. Начало в 18:30 по киевскому времени.

Манчестер Сити занимает первое место, Ливерпуль идет четвертым с отставанием в 7 очков.

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