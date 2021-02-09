Англия

Британская полиция в очередной раз показала оперативность в работе.

Волна оскорблений на почве расовых особенностей прокатилась по британскому футболу на прошлой неделе, в результате чего пострадали футболисты лондонского Челси, Вест Бромвича и Манчестер Юнайтед.

Однако органы правопорядка данной страны отреагировали на ситуацию достаточно оперативно, в результате чего уже был задержан оскорбивший игрока "дроздов" гражданин, а накануне полиция Ноттингемшира объявила о задержании совершившего выпад в адрес игроков "синих" жителя Ретфорда.

21-летний мужчина был задержан столичной полицией за публикацию в социальной сети Twitter "призывающего к расовой ненависти контента", однако в этот же день был освобожден из-под стражи, на время проведения расследования по данному делу.

Лондонский клуб уже успел выступить с заявлением по этому поводу: "Мы приветствуем сегодняшнее задержание, которое показывает, что сообщения, распространяемые в социальных сетях с призывом к ненависти, действительно имеют последствия. Мы продолжаем тесно сотрудничать с полицией, чтобы поддержать их расследования по столь важному делу".

Инспектор Мэтт Эшмид из Центрального футбольного отдела столичной полиции добавил: "Это действие доказывает, что Интернет не является безопасным убежищем для троллей, которые могут преследовать людей с помощью ненавистных, оскорбительных или расистских оскорблений.

Злоупотребления в Интернете также приводят к жертвам, как и преступления в реальности, поэтому мы постараемся определить виновных и принять соответствующие меры".

Напомним, что ранее нападающий Челси Каллум Хадсон-Одои заявил в интервью, что "расизм нельзя остановить".