Англия

Наставник "красных" высказался о предстоящем дерби с командой Карло Анчелотти.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп накануне встречи с Эвертоном высказался о предыдущем матче с "ирисками", в котором защитник мерсисайдцев Вирджил ван Дейк получил травму, в связи с которой не сыграет до конца сезона.

"Я скажу так: хорошо, что мы не встретились с Эвертоном, когда узнали диагноз Вирджила. Сейчас мы уже не думаем об этом, но это всё ещё дерби. Этого факта достаточно для мотивации.

Не знаю, о чём я буду думать, когда этот сезон закончится. Надеюсь, о чём-то более приятном, чем об октябрьском матче с Эвертоном", — цитирует немецкого специалиста Liverpool Echo.

Ливерпуль примет Эвертон завтра, 20 февраля. Начало матча — в 19:30 по киевскому времени.

Ранее наставник Ливерпуля высказался о блеклых результатах своей команды.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.