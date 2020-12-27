27 декабря 2017 года нидерландский центральный защитник обновил рекорд трансферной стоимости для игрока своего амплуа.
Вирджил Ван Дейк, Getty Images
27 декабря 2020, 12:04
Нынешний ключевой исполнитель в обороне английского Ливерпуля ровно три года назад дал соглашение на свой переход из Саутгемптона в стан "красных".
Произошло это событие 27 декабря 2017 года, когда будущий чемпион Англии сезона-2019/20 выплатил "святым" фантастическую для того времени сумму за трансфер центрального защитника в размере 75 млн евро.
Положительный эффект от прихода одного из лучших футболистов в своем амплуа не заставил себя долго ждать. Ван Дейк вместе с командой сумел завоевать титул чемпионов АПЛ, а также поднял над головой главные трофеи в Лиге чемпионов УЕФА-2018/19, Суперкубке УЕФА-2019, Клубном чемпионате мира-2020, что привело к его закономерному признанию лучшим игроком 2019 года по версии УЕФА.
В данный момент сезона нидерландский центральный защитник вынужден восстанавливаться от последствий надрыва крестообразной связки, а его возвращение на поле ожидается не ранее апреля 2021 года. В новом футбольном году Ван Дейк успел отыграть всего 8 матчей за Ливерпуль (567 минут), сумев отличиться одним забитым мячом.
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