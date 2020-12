Нынешний ключевой исполнитель в обороне английского Ливерпуля ровно три года назад дал соглашение на свой переход из Саутгемптона в стан "красных".

Произошло это событие 27 декабря 2017 года, когда будущий чемпион Англии сезона-2019/20 выплатил "святым" фантастическую для того времени сумму за трансфер центрального защитника в размере 75 млн евро.

Положительный эффект от прихода одного из лучших футболистов в своем амплуа не заставил себя долго ждать. Ван Дейк вместе с командой сумел завоевать титул чемпионов АПЛ, а также поднял над головой главные трофеи в Лиге чемпионов УЕФА-2018/19, Суперкубке УЕФА-2019, Клубном чемпионате мира-2020, что привело к его закономерному признанию лучшим игроком 2019 года по версии УЕФА.

