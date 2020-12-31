Англия

Футболист поздравил фанатов с Новым годом.

Защитник Ливерпуля и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поздравил с Новым годом всех фанатов футбола.

"С Новым годом всех вас. Надеюсь, что все ваши мечты и новогодние планы сбудутся в 2021 году.

Давайте добавим миру больше любви, мира и счастья. Относитесь к людям так, как хотите, чтобы они относились к вам. До скорой встречи!", — написал игрок в своем Twitter.

Happy New Year to all of you, hope all your dreams and New Year’s resolutions come true in 2021. Let’s bring more love, peace, and happiness in the world. Treat people the way you want to be treated, see you soon! 😄 pic.twitter.com/K1O532h84L — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) December 31, 2020

Отметим, 27-го декабря было три года с того момента, как Ливерпуль подписал Вирджила ван Дейка.

Football.ua также поздравляет своих читателей и любителей футбола с Новым годом!