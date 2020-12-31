Защитник Ливерпуля и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поздравил с Новым годом всех фанатов футбола.

"С Новым годом всех вас. Надеюсь, что все ваши мечты и новогодние планы сбудутся в 2021 году.

Давайте добавим миру больше любви, мира и счастья. Относитесь к людям так, как хотите, чтобы они относились к вам. До скорой встречи!", — написал игрок в своем Twitter.

Отметим, 27-го декабря было три года с того момента, как Ливерпуль подписал Вирджила ван Дейка.

Football.ua также поздравляет своих читателей и любителей футбола с Новым годом!