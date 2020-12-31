Футболист поздравил фанатов с Новым годом.
Вирджил ван Дейк, getty images
31 декабря 2020, 20:55
Защитник Ливерпуля и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поздравил с Новым годом всех фанатов футбола.
"С Новым годом всех вас. Надеюсь, что все ваши мечты и новогодние планы сбудутся в 2021 году.
Давайте добавим миру больше любви, мира и счастья. Относитесь к людям так, как хотите, чтобы они относились к вам. До скорой встречи!", — написал игрок в своем Twitter.
Отметим, 27-го декабря было три года с того момента, как Ливерпуль подписал Вирджила ван Дейка.
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