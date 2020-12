Защитник Ливерпуля и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поздравил с Новым годом всех фанатов футбола.

"С Новым годом всех вас. Надеюсь, что все ваши мечты и новогодние планы сбудутся в 2021 году.

Давайте добавим миру больше любви, мира и счастья. Относитесь к людям так, как хотите, чтобы они относились к вам. До скорой встречи!", — написал игрок в своем Twitter.

Happy New Year to all of you, hope all your dreams and New Year’s resolutions come true in 2021. Let’s bring more love, peace, and happiness in the world. Treat people the way you want to be treated, see you soon! 😄 pic.twitter.com/K1O532h84L