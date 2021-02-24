Англия

Сенегальский форвард высказался о шансах на победу своего клуба в турнирах.

Нападающий Ливерпуля Садио Мане поделился мыслями о перспективах и целях своего клуба в текущем сезоне.

"У всех нас есть цели на текущий сезон. Клуба это также касается. Нашей целью изначально были победы в Лиге чемпионов, Премьер-лиге, кубках. Но сейчас нужно признать, что в АПЛ для нас все кончено.

Наш девиз "никогда не сдавайся" остается в наших головах. И мы не сдадимся, но сейчас Манчестер Сити — это команда, которая крушит все на своем пути.

Мы обязаны пробиться в первую четверку АПЛ. Но Лига чемпионов – наша главная мишень. Выиграть ее будет непросто. Придется столкнуться с лучшими командами Европы, но мы здесь, чтобы побеждать лучших в мире.

Мы приложим максимум усилий, чтобы выиграть Лигу чемпионов", – приводит слова сенегальца ESPN.

Ранее сообщалось, что Мане вошел в десятку лучших бомбардиров в истории Ливерпуля.