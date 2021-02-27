Англия

У Жозе Моуринью столько же побед за 309 игр с Челси.

Сегодня, 27 февраля, Манчестер Сити в 26-м туре АПЛ минимально обыграл Вест Хэм со счетом 2:1.

По информации Opta Joe, для наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы эта победа стала 200-й во всех турнирах во главе английского клуба. Для этого ему понадобилось провести 273 матча.

Таким образом, Гвардиола стал лучшим по этому показателю, обогнав нынешнего наставника Тоттенхэма Жозе Моуриньо, который вместе с Челси одержал 200 побед за 309 поединков.

Помимо этого, эта победа стала 500-й во всех турнирах для Гвардиолы во главе команд высших дивизионов. 200 побед он добыл с Манчестер Сити, 179 с Барселоной и 121 с Баварией.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити обновил свой рекорд, выиграв 20 матчей подряд.

Также отметим, что Зинченко получил одну из лучших оценок за матч с Вест Хэмом от WhoScored.