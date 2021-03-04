У наставника "синих" большие планы на следующий сезон.
Томас Тухель, getty images
04 марта 2021, 13:21
Главный тренер Челси Томас Тухель заявил, что в следующем сезоне его клуб будет претендовать на все возможные трофеи.
"Бывает полезным просто оценить действительность и иметь желание сократить разрыв как можно скорее. Сможем ли мы сократить разрыв с Манчестер Сити в этом сезоне? Думаю, что нет, это невозможно. Но в следующем сезоне все начнут с нуля.
Никто не воспользовался проблемами Сити в начале текущего сезона. В спорте можно быстро стать лучше и начать расти, если ты вовремя поймал момент.
Сегодня Челси борется за топ-4, что было серьезной задачей, когда мы только начали. Со следующего сезона мы точно будем бороться за все трофеи во всех соревнованиях", – цитирует Тухеля ESPN.
Ранее наставник Ливерпуля Юрген Клопп поделился мыслями накануне поединка с Челси.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.