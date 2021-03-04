Англия

У наставника "синих" большие планы на следующий сезон.

Главный тренер Челси Томас Тухель заявил, что в следующем сезоне его клуб будет претендовать на все возможные трофеи.

"Бывает полезным просто оценить действительность и иметь желание сократить разрыв как можно скорее. Сможем ли мы сократить разрыв с Манчестер Сити в этом сезоне? Думаю, что нет, это невозможно. Но в следующем сезоне все начнут с нуля.

Никто не воспользовался проблемами Сити в начале текущего сезона. В спорте можно быстро стать лучше и начать расти, если ты вовремя поймал момент.

Сегодня Челси борется за топ-4, что было серьезной задачей, когда мы только начали. Со следующего сезона мы точно будем бороться за все трофеи во всех соревнованиях", – цитирует Тухеля ESPN.

Ранее наставник Ливерпуля Юрген Клопп поделился мыслями накануне поединка с Челси.

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