Англия

Наставник Арсенала поделился своими эмоциями после ничьи с Бернли.

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета прокомментировал ничейный результат в матче 27-го тура английской Премьер-лиги против Бернли (1:1).

"Сегодня был действительно тяжелый матч на поле с не самым качественным газоном, но я должен сказать, что мы должны были забить те хорошие моменты, которые у нас были. Когда упускаешь такие моменты и не принимаешь решения, сложно выигрывать в матчах.

Пенальти в ворота Бернли за игру рукой? Если это не нарушение правил, то кто-то должен объяснить, что это такое.

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Судя по тому, какие моменты мы создали, мы должны были выиграть. Если нет победы, нужно присмотреться к себе. Мы полностью доминировали в первом тайме, но они усложняют игру большим количеством длинных передач. Мы создавали шансы, и мы должны были выиграть с разницей в два или три гола. Если вы дадите какую-либо надежду любой команде АПЛ, они ею воспользуются", — приводит слова Артеты BBC.

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