Англия

Турецкий футболист поделился мыслями о своем переходе в английский чемпионат.

Защитник Шальке, выступающий на правах аренды в Ливерпуле Озан Кабак сравнил немецкий и английский чемпионаты и рассказал о первом месяце в АПЛ.

"Бундеслига – турнир высокого уровня, но я думаю, что Премьер-лига стоит выше с точки зрения интенсивности и атлетизма.

Мне кажется, что это высший уровень футбола. Пытаюсь к нему адаптироваться. Тиаго, Фирмино и Шакири играли в бундеслиге до приезда сюда, и наш тренер (Юрген Клопп — прим.ред) тоже из Германии, поэтому я прислушиваюсь к их советам и стараюсь выкладываться на тренировках и в играх.

Здесь сложно адаптироваться, потому что в АПЛ хорошие игроки и хорошие команды. Зимой всегда сложнее присоединиться к команде – нужно играть с новыми партнерами и, очевидно, переезжать в новую страну с новым языком. Для меня это было проблемой, но я постарался адаптироваться как можно скорее.

По прошествии первого месяца я могу сказать, что уже освоился. Но на мне лежит большая ответственность, потому что на позиции центрального защитника было много травм. Мне нужно сделать все возможное, чтобы помочь команде. Думаю, что я могу это сделать.

Удивительно быть игроком Ливерпуля. Моя мечта сбылась, потому что в детстве я всегда хотел играть за этот великий клуб. Теперь я здесь и хочу, чтобы наши фанаты были счастливы и горды", – цитирует Кабака Goal.

Ранее сообщалось, что Кабак стал первым турком, сыгравшим за клуб АПЛ в Лиге чемпионов.

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