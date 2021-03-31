Англичанин может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно.
Джек Грилиш, getty images
31 марта 2021, 11:54
Хавбек Астон Виллы Джек Грилиш попал в сферу интересов Манчестер Сити.
Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола и дирекция клуба обратили внимание на хавбека ввиду его показателей в текущем сезоне.
Однако, по информации источника, Сити будет сложно осуществить этот трансфер летом, поскольку клуб также намерен заполучить форварда Боруссии Д Эрлинга Холанда и, наверняка, не сможет оформить еще один дорогостоящий трансфер за один период.
Ранее сообщалось, что Астон Вилла оценивает Грилиша в 90 млн фунтов. При этом отмечается, что клуб из Бирмингема не заинтересован в снижении цены.
Ранее Джонатан Барнетт, представляющий интересы Джека Грилиша и и многих других футболистов, высказался о предстоящем летнем трансферном окне.
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