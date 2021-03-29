Англия

Английский хавбек не появлялся на поле с конца февраля этого года.

Атакующий полузащитник и капитан Астон Виллы Джек Грилиш возобновил тренировки в общей группе своей команды после травмы голени, полученной в конце февраля этого года.

Из-за данного повреждения 25-летний англичанин оказался вне заявки своей национальной сборной на поединки в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.

Our captain, @jackgrealish, returned to first-team training at Bodymoor Heath on Monday. 🙌 pic.twitter.com/bRmg7WyXci — Aston Villa (@AVFCOfficial) March 29, 2021

Кроме того, Грилиш пропустил последние шесть матчей Астон Виллы в английской Премьер-лиге, в которых бирмингемцы одержали только одну победу, два ничейных результата и потерпели три поражения.

Вполне вероятно, что Джек Грилиш будет готов выйти в стартовом составе "львов" в предстоящем поединке АПЛ против Фулхэма, который состоится четвертого апреля в 18:30 по киевскому времени.

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