Атакующий полузащитник и капитан Астон Виллы Джек Грилиш возобновил тренировки в общей группе своей команды после травмы голени, полученной в конце февраля этого года.

Из-за данного повреждения 25-летний англичанин оказался вне заявки своей национальной сборной на поединки в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.

Our captain, @jackgrealish, returned to first-team training at Bodymoor Heath on Monday. 🙌 pic.twitter.com/bRmg7WyXci