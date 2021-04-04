Англия

Очередной эпизод проявления ненависти в отношении футболиста АПЛ.

В поединке 30-го тура английской Премьер-лиги лондонский Челси на своем поле получил болезненный удар от одного из аутсайдеров — Вест Бромвич Альбион (2:5).

Челси — Вест Бромвич 2:5 Видео голов и обзор матча

Однако, одной лишь спортивной частью противостояния данная игра, к сожалению, не ограничились. Как сообщает официальный сайт "синих", футболист "дроздов" Каллум Робинсон, на счету которого оказался дубль, после выхода на замену под конец первого тайма, подвергся оскорблениям в социальных сетях на расовой почве, по завершению поединка.

Лондонский клуб выпустил срочное обращение к фанатам по поводу произошедшего, в котором задекларировал следующую позицию:

"ФК Челси возмущен сообщениями в социальных сетях сегодня вечером, нацеленными против игрока Вест Бромвич Альбион Каллума Робинсона.

ФК Челси считает все формы дискриминационного поведения абсолютно неприемлемыми.

В этом клубе нет места расизму, и при наличии достаточных доказательств того, что владелец абонемента или член клуба Челси причастен к такому поведению, мы предпримем наиболее решительные меры против них", — гласит текст обращения.

Напомним, что ранее Манчестер Юнайтед присоединился к активной борьбе против расизма и различных видов дискриминации в футболе.