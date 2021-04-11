Англия

Наставник "синих" намерен попасть четверку лучших команд лиги по итогу сезона.

Главный тренер Челси Томас Тухель высказался о целях клуба после матча 31-го тура АПЛ с Кристал Пэлас.

"Я приехал в Англию для того, чтобы достичь с клубом определенной цели – попасть в первую четверку. У нас свой путь. Нам нужны стабильные результаты. На прошлой неделе случилась неудача (поражение Вест Бромвиче, прим ред), но сейчас не время для того, чтобы смотреть на другие команды.

Чемпионская гонка в самом разгаре. Наша цель – топ-4, но борьба будет сложной до самого конца", – приводит слова немецкого специалиста BBC.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Кристал Пэлас — Челси (1:4).