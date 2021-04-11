Испанец поделился мыслями после матча со "сливочными".
Оскар Мингеса, getty images
11 апреля 2021, 11:55
Защитник Барселоны Оскар Мингеса прокомментировал поражение Реалу в матче 30-го тура Ла Лиги, в котором он отметился взятие ворот.
"Мой гол ничего не значит без победы, но я горжусь командой.
Мы все еще там (в чемпионской гонке, прим. ред), и впереди большие матчи", - цитирует испанца официальный Twitter каталонского клуба.
Ранее защитник "блаугранас" Серхи Роберто в общении с журналистами подвел итоги очередному El Clasico.