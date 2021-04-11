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Читатель Football.ua Андрей Жариков рассказал об истории одного из наиболее старых клубов Англии, а также попытался заглянуть в его будущее.

Основанный в далеком 1865 году, Ноттингем Форест увидел уже не одно поколение болельщиков на своих трибунах. Однако, судьба данного коллектива во все времена с завидной регулярностью перемещалась между полюсами побед и неудач в хаотичном порядке. К сожалению, негативных полос было намного больше. В чем же причина? Читатель Football.ua Андрей Жариков решил разобраться в феномене "лесников".

Неудачники плей-офф и проклятье восьми минут

Неудачи любимой команды, особенно в важнейших матчах, навсегда остаются в памяти болельщиков, оставляя глубокие раны в сердце. Безусловно, фанат любого клуба сможет рассказать о таких "черных" днях в истории своей команды, однако вполне вероятно, что болельщики Ноттингем Форест могут дать существенную фору в этом аспекте.

Золотой период

Ноттингем Форест — один из старейших и самых титулованных футбольных клубов Англии. Золотой период истории Форест напрямую ассоциируется с приходом на тренерский мостик Брайана Клафа в 1975 году, когда клуб прозябал во Втором Дивизионе. Гениальнейший тренер сумел в очень короткий срок превратить твердого середняка в гегемона английского футбола. Спустя два года после назначения Клафа, Ноттингем Форест в последнем туре выгрызает путевку в Первый Дивизион (аналог нынешней Премьер-Лиги), заняв третье место.

Более того, в первом же сезоне после повышения Форест становятся чемпионами Англии! Успехи команды из Ноттингема продолжились и на международной арене: клуб дважды подряд (в 1979 и 1980 годах) завоевал Кубок европейских чемпионов, а также становился обладателем Суперкубка УЕФА. В общей сложности Клаф завоевал 11 трофеев для Форест, а клуб ежегодно считался одним из главных претендентов на чемпионский титул и Кубок Футбольной Ассоциации. Неудивительно, что в благодарность великому тренеру в центре Ноттингема была установлена бронзовая статуя Клафу, а в самом городе в его честь были названы несколько улиц.

После 18-летнего управления командой эра Клафа закончилась в мае 1993 года, когда Ноттингем Форест покинул новосозданную Премьер-Лигу безальтернативно заняв последнее место среди 22-ух участников. В следующем сезоне клуб сразу же вернется в английский топ-дивизион и даже умудрится стать бронзовым призером в 1995-ом. Однако уже в 1997 году Ноттингем Форест вновь становится худшей командой АПЛ и покидает элиту на один сезон. После уверенной победы во втором по силе дивизионе, клуб делает еще одну попытку закрепиться в АПЛ.

Форест бодро начали сезон 1998-99 с двух побед в августе, однако следующую викторию пришлось ждать целых пять месяцев! В октябре 1998-го команда опускается в зону вылета, которую уже не покинет вплоть до окончания турнира. Три победы в последних трех турах не помогут исправить ситуацию: Ноттингем опять становится худшей командой АПЛ.

Наверное, в тот момент болельщикам Форест казалось, что клуб наверняка повторит сценарий предыдущих сезонов с быстрым возращением в топ-дивизион Англии. Мало кто мог тогда подумать, что 16 мая 1999 года, когда в последнем туре была добыта домашняя победа против Лестера (1:0), станет последним днем, когда матчи АПЛ проводились в Ноттингеме.

Жизнь вне элиты и неудачи в плей-офф

Несмотря на солидную трансферную кампанию, Ноттингем Форест не смог быстро вернуться в АПЛ. 14-ое, 11-ое и 16-ое места во втором по силе дивизионе отнюдь не были теми результатами, которые ожидали фанаты. Лишь только в сезоне 2002-03 Форест сумел запрыгнуть на шестое место, что позволило принять участие в плей-офф за выход в АПЛ. В первом раунде плей-офф соперником Форест стал Шеффилд Юнайтед. Ничья в Ноттингеме (1:1) оставляла хорошие шансы обеим командам, а потому ответная встреча превращалась в настоящую битву.

Подавив изначальный натиск соперника, Форест перехватили инициативу и к 60-ой минуте имели преимущество в два гола. Казалось, победа уже никуда не убежит, но какая-то необъяснимая потеря концентрации приводит к двум пропущенным голам от Шеффилда в течении 8-ми минут! Основное время встречи закончилось со счетом 2:2, а так как правило выездного гола не действует в плей-офф за выход в АПЛ, матч перешел в дополнительное время.

В первом овертайме ни одна из команд не сумела распечатать ворота соперника, однако во второй 15-минутке Шеффилд в течении 8-ми минут дважды ошеломляет гостей из Ноттингема! И хотя Форест сумел отыграть один мяч, на большее просто не хватило времени: финальный свисток арбитра зафиксировал счет 4:3 в пользу Шеффилда.

Непопадание в АПЛ означало отсутствие значительной прибыли, которая помогла бы Форест справиться с накопившимися долгами. Клуб был вынужден расстаться с несколькими ключевыми игроками, что несомненно ударило по результатам команды в следующих сезонах. И если в сезоне 2003-04 благодаря восьмиматчевой серии без поражений Форест сумел героически спастись от понижения в классе, то кампания 2004-05 ознаменовалась настоящим крахом: впервые в истории обладатель Кубка европейских чемпионов вылетел в третий по значимости дивизион национального первенства.

Серия неудач продолжилась и в Лиге 1, ведь после семи туров команда находилась в зоне вылета. Лишь только своевременная смена тренера помогла встряхнуть коллектив. После внушительной серии из 10 матчей без поражений, Форест смогли закрепиться в зоне плей-офф за три тура до окончания турнира. Однако в самый ответственный момент команда бездарно упустила все преимущество, набрав всего два очка из девяти возможных против клубов из нижней части таблицы. До заветного 6-го места не хватило всего лишь двух пунктов, что означало еще один сезон в Лиге 1.

Кампанию 2006-07 Форест провели довольно ровно, закончив сезон на четвертом месте (до прямого попадания в Чемпионшип не хватило всего лишь трех очков). В первом раунде плей-офф команде предстояло сыграть со скромным Йовил Таун. В гостях Ноттингем безоговорочно победил 0:2. Растерять такое преимущество в ответной домашней игре было довольно трудной задачей, но Форест вновь показали свою неспособность держать концентрацию на протяжении всего матча.

На быстрый гол от гостей Ноттингем ответил своим прицельным ударом и вплоть до 80-ой минуты матча удерживал комфортный ничейный счет. Однако в течении злополучных 8-ми минут Форест пропускают два гола и встреча переходит в овертайм. В начале первого овертайма команды обменялись голами, а на 109-ой минуте матча Йовил Таун забивают победный гол, повергая в шок болельщиков на Сити Граунд.

С третьей попытки Форест все же удалось пробиться в Чемпионшип. Иронично, что для прямого повышения в классе в последнем туре Ноттингему нужна была только победа над старыми знакомыми из Йовил Таун. С самого начала матча Форест обрушили шквал атак на ворота Йовила, забив три мяча к 30-ой минуте, но и пропустив один от гостей. Сложно представить флэшбеки болельщиков Форест, когда за 15 минут до окончания встречи Йовил забивают еще один гол. Но на большее гостей не хватило, а потому сезон 2008-09 Ноттингем начинает в Чемпионшипе.

Возвращение в Чемпионшип вышло не очень удачным, ведь команда почти весь турнир провела в опасной близости к зоне вылета, заняв итоговое 19 место из 24 участников. А вот уже в сезоне 2009-10 Форест представляли более сплоченный коллектив — по ходу турнира выдав 19-ти матчевую беспроигрышную серию и заставив фанатов говорить о скором возвращении в АПЛ. Когда за три тура до конца чемпионата становится понятно, что Форест не смогут выбороть прямую путевку в элитный дивизион, но уже и не опустятся ниже третьего места, Билли Дэвис, главный тренер Ноттингема, решает сделать "ход конем".

Прекрасно помня, что Ноттингем Форест еще ни разу не проходил даже первый раунд плей-офф (что в Чемпионшипе, что в Лиге Один), Дэвис выставляет дублеров на матч с Блэкпулом, который отчаянно боролся за попадание в топ-6. Блэкпул, конечно же, воспользовался таким подарком (3:1). По рассказам футболистов Блэкпула, после матча их с довольным видом встретил Дэвис: "Вы — слабейшая команда, которая может нам выпасть в плей-офф. Сегодня я выставил дублеров, чтобы вы получили три очка и смогли попасть в зону стыковых матчей. Имея такого соперника, мы гарантировано выйдем в финал".

Как бы там не было, но именно эта победа в конечном итоге и помогла Блэкпулу опередить Суонси всего на один пункт и занять шестое место, дающее право сыграть в плей-офф за выход в АПЛ с Ноттингем Форест (по регламенту, третья команда играет с командой, занявшей шестое место, а четвертая с пятой).

Несомненно, Билли Дэвис был доволен своим планом. Несмотря на минимальное гостевое поражение (2:1) в первом матче, Дэвис продолжал свои "игры разума", вновь пытаясь уколоть игроков Блэкпула: "Дело сделано, в домашнем матче вы не распечатаете наши ворота". По сути, у Дэвиса были веские аргументы так считать, ведь на тот момент домашняя беспроигрышная серия Ноттингем Форест насчитывала двадцать матчей, в том числе 737 минут без пропущенных мячей.

Но все же, слова Дэвиса заимели обратный эффект: игроки его собственной команды встретили такое поведение главного тренера после проигранного матча с непониманием, а вот футболисты Блэкпула вышли еще более заряженными на поле Сити Граунд. По воспоминаниям игроков Блэкпула, их раздевалка была обклеена портретами Билли Дэвиса и его оскорбительными цитатами, так что им не требовалась дополнительная мотивация. Форест повели в счете уже на 7-ой минуте матча, однако развить успех по итогам первого тайма им так и не удалось.

Во втором тайме игроки Блэкпула сумели сравнять счет, но уже через десять минут Форест восстанавливает статус-кво по сумме двух матчей. А дальше наступают очередные 8 проклятых минут, которые вновь повергают публику на Сити Граунд в шок. С 72-ой по 80-ую минуту футболисты Блэкпула трижды(!) огорчают голкипера Ноттингем Форест. Хозяева сумеют отквитать один мяч в добавленное до второго тайма время, но, конечно же, этого будет недостаточно. Игроки Блэкпула (которые в последствии сотворят еще одну сенсацию, обыграв Кардифф и выйдя в АПЛ) не применят кинуть пару оскорбительных слов в адрес Билли Дэвиса, а фанатам Ноттингем Форест этот матч еще долго будет сниться в кошмарных снах.

В следующем сезоне Форест запрыгнет в зону плей-офф, но, по старой традиции, вновь не смогут пройти первый раунд стыковых матчей — после домашней безголевой ничьи, в гостевой встрече Суонси не оставит Ноттингему никаких шансов (3:1). Итоговое шестое место в том сезоне, позволившее Форест принять участие в плей-офф, еще на добрый десяток лет останется наивысшим достижением команды из Ноттингема, даже несмотря на новых владельцев из Кувейта, которые кормили фанатов обещаниями больших инвестиций.

После сезона 2016-17, когда команда лишь по разнице забитых-пропущенных мячей сумела избежать понижения в классе, кувейтские владельцы продали клуб греческому медиа-магнату Эвангелосу Маринакису, который по совместительству является президентом Олимпиакоса. С приходом Маринакиса наконец-то прекратится тренерская чехарда и команда постепенно начнет улучшать свои результаты в Чемпионшипе.

Кошмар сезона 2019-20 и дальнейший путь

Если предыдущие неудачи Ноттингем Форест в основном ассоциировались с неспособностью держать концентрацию на протяжении важных матчей в плей-офф, то сезон 2019-20 стал новой вехой в истории провалов клуба.

Первую половину сезона Ноттингем провел очень уверенно и к концу декабря 2019-го прочно закрепился в зоне плей-офф. В январе отрыв до второго места, гарантировавшее прямую путевку в АПЛ, сократился до двух очков, что позволило фанатам на полном серьезе грезить о возвращении в элиту английского футбола. В феврале Форест провел успешную серию игр против прямых конкурентов из верхней пятерки (победы над Брентфордом и Лидсом, ничья с Вест Бромвичем), однако потерял очки с коллективами из нижней части таблицы. К моменту остановки турнира из-за коронавирусной пандемии в начале марта 2020-го Ноттингем занимал твердое пятое место.

В своем первом матче после возобновления Чемпионшипа Форест упустили победу над Шеффилд Уэнсдей на последней добавленной минуте ко второму тайму (1:1). Затем последовали убедительные домашние победы на Хаддерсфилдом (3:1) и Бристолем (1:0), после которых отрыв от седьмого места увеличился до 7-ми очков за шесть туров до финиша турнира.

Матч с Дерби Каунти стал первым звоночком. Поведя в счете уже на 12-ой минуте, Форест, играя в большинстве, умудрились упустить победу на последней (седьмой!) добавленной минуте ко второму тайму.

Далее последовало поражение от Фулхэма (0:1) и две ничьи с идущими седьмым Престоном (1:1) и восьмым Суонси (2:2), прямыми конкурентами за зону плей-офф. Особенно досадной вышла игра с представителями Уэльса, ведь Форест опять не смогли реализовать численное большинство. А ведь победа над валлийцами гарантировала бы Форест участие в плей-офф за два тура до конца турнира!

Как бы там не было, Ноттингем подходил к заключительным двум матчам с комфортным отрывом в пять очков от седьмой команды. Более того, календарь у Форест был намного проще, нежели у их ближайших преследователей: худшая команда дивизиона Барнсли, имевшая в активе всего десять побед за весь сезон, и уже решивший все вопросы по сохранению прописки в Чемпионшипе Сток Сити.

В матче предпоследнего тура против Барнсли ничья гарантировала Форест место в зоне плей-офф. Очевидно, коллектив из Ноттингема вышел на матч с одной целью: сохранить свои ворота в неприкосновенности. И несмотря на острые выпады Барнсли (который отчаянно боролся за выживание), Форест успешно сдерживал атаки соперника... вплоть до четвертой (последней!) добавленной минуте ко второму тайму, когда очередной заброс в их штрафную привел к суматохе в защитных рядах и пропущенному голу.

Перед последним туром единственной командой, которая могла бы помешать Форест остаться в зоне плей-офф были Суонси, отстававшие от Ноттингема на три очка. Однако даже сами валлийцы, похоже, не сильно верили в свою удачу: Суонси требовалось не только побеждать в своем матче против Рэдинга и надеяться на поражение Ноттингема от Сток Сити, но еще и существенно улучшить разницу забитых-пропущенных мячей (первый показатель при равенстве очков), ведь и по этому параметру Форест имели солидное преимущество (+5).

Более того, Ноттингем играл дома (пусть и при пустых трибунах), а вот Суонси проводили гостевой матч. Мало кто верил в то, что Ноттингем Форест впервые с декабря покинут зону плей-офф, что отчетливо видно по котировкам букмекеров: ставки на непопадание Форест в плей-офф принимались с коэффициентом 1 к 66.

То, что случилось 22 июля 2020 года еще долго будет преследовать фанатов Форест в кошмарных снах. Матчи последнего тура проводились в одно время и после часа игры в обеих встречах счет был равен — 1:1. На 66-ой минуте Суонси проводит голевую атаку, реализуя численное преимущество после удаления игрока Рэдинга. В параллельном матче Форест тянут время любыми доступными способами, но умудряются пропустить два гола в течение пяти минут!

Напряжение доходит до предела, когда на 84-ой минуте Суонси забивают третий гол — теперь место в плей-офф зависит от четвертого гола Суонси или же еще одной результативной ошибки игроков Ноттингема. Команда из Уэльса всеми силами идет в атаку, тогда как Форест играет на отбой. Развязка наступает в добавленное время: Суонси забивают заветный гол на 90+1 минуте, а отчаянный последний штурм футболистов Ноттингема не приносит дивидентов и заканчивается автоголом игрока Форест. 1:4 в обеих встречах и Форест непостижимым образом не попадают в стыковые игры плей-офф, опускаясь на итоговое 7-ое место.

Что дальше?

После чудовищной концовки сезона 2019-20, Форест продолжили серию неудач и в новом розыгрыше Чемпионшипа. Четыре стартовые поражения привели к увольнению главного тренера Сабри Лямуши. После назначения Криса Хьютона в октябре, Форест сразу же добыли победу над Блэкберном, однако результаты команды оставляли желать лучшего. Кошмарный 2020-й год Ноттингем закончил на 21-ом месте с 19-ю набранными очками, не опустившись в зону вылета лишь благодаря лучшей разнице забитых-пропущенных мячей.

В новом году дела у команды пошли гораздо лучше. На момент написания статьи, Форест располагаются на 15-ом месте с 48 очками. Впереди еще 6 туров, но даже с 13-ти очковым отрывом от зоны вылета фанаты команды, учитывая прошлогодний опыт, не могут быть до конца уверенными, что клуб не растеряет свое существенное преимущество.

Сможет ли клуб с богатейшей историей в ближайшее время вновь вернуться в элиту английского футбола? Не исключено, но прогноз неутешительный ввиду нескольких факторов.

При кувейтских владельцах клуб не делал громких трансферов и постоянно продавал своих лидеров, что негативно сказывалось на выступлениях команды. В первом году президентства Маринакиса клуб ограничился несколькими точечными приобретениями, но уже в сезоне 2018-19 Ноттингем провел рекодную трансфеную кампанию потратив внушительные 25 миллионов фунтов, включая 13.5 миллионов фунтов на покупку Жоао Карвалью (рекордный трансфер в истории Форест) из Бенфики и 6 миллионов фунтов за нападающего Борнмута Льюиса Граббана.

Перед сезоном 2019-20 клуб сохранил всех ключевых игроков, а также существенно усилил каждую из линий, что привело к наилучшему итоговому результату в Чемпионшипе за 10 лет, пускай и вновь без путевки в АПЛ. Однако есть и обратная сторона медали: дорогостоящие покупки необратимо увеличивали зарплатную ведомость и расходы клуба.

Не секрет, что многие клубы Чемпионшипа находятся в огромных долгах и являются убыточным бизнесом. Для большинства клубов второго по силе дивизиона Англии заветная путевка в АПЛ, пусть даже и на один сезон, сможет существенно улучшить доходный баланс, а потому очень часто менеджмент таких клубов не стесняется приглашать футболистов с именем, прописывая им весьма солидные заработные платы в контрактах.

По подсчетам Deloitte, в прошлом году клубы Чемпионшипа в среднем тратили 105% своих доходов на оплату труда футболистам (при том что "здоровый" показатель не должен превышать 60%). Другими словами, на каждые 100 фунтов своего дохода клубы тратили 105 фунтов на выплаты своим игрокам.

И это лишь вершина айсберга, ведь у многих команд показатель соотношения доходов и выплат футболистам намного выше, чем в среднем по дивизиону. Кому-то удается избежать финансового коллапса благодаря успешным спортивным результатам (например, у вышедших в АПЛ Астон Виллы и Шеффилд Юнайтед показатель соотношения расходов на оплату труда и доходов равнялся 181% и 190% соответственно в их последнем сезоне в Чемпионшипе), но для многих такая недальновидная финансовая модель может привести к долгосрочным проблемам. Ноттингем Форест — не исключение: в прошлом сезоне 143% доходов уходило на выплату зарплат футболистам. Более того, Форест уже 11 лет подряд пребывает в ситуации, когда на оплату труда уходит больше 100% доходов клуба.

Все вышеописанное привело к более чем 32 миллионам фунтов операционных убытков в сезоне 2019-20. Страшной также выглядит общая финансовая ситуация, ведь за последние 10 лет ни в одном из сезонов Ноттингем не приносил прибыль, что трансформировалось в 187 миллионов фунтов общих убытков. Маринакис уже успел уверить обеспокоенных фанатов клуба, что он не прекратит финансирование команды.

В то же время, даже высшее руководство Форест четко осознает, что ситуация не самая благоприятная, ведь прошлым летом клуб принял решение расстаться с несколькими ключевыми игроками. Так, главная звезда команды, правый защитник Мэтти Кэш, был продан в Астон Виллу за 14 миллионов фунтов. Дорогостоящий и не оправдавший надежд Карвалью был отдан в аренду с правом выкупа в Альмерию, а основного атакующего полузащитника Тиаго Силву продали в Олимпиакос. Неудивительно, что в новом сезоне результаты Форест настолько ухудшились.

К тому же, не стоит забывать об эффекте коронавирусной пандемии, когда клубы потеряли такой важный источник доходов как продажа билетов и абонементов. Отчетность за "коронавирусный" 2020 год еще не была опубликована, однако можно с уверенностью утверждать что для Ноттингем Форест год без болельщиков не пройдет бесследно.

Домашний стадион Форест, Сити Граунд, вмещающий чуть более 30 тысяч зрителей, был седьмой по вместительности ареной в Чемпионшипе в сезоне 2019-20. При этом, стадион заполнялся под завязку и по средней посещаемости уступал только домашней арене Лидс Юнайтед и даже превосходил показатели пяти клубов АПЛ. Что и говорить, если в 2019 году клуб продал более 20 тысяч сезонных абонементов. Несомненно, отсутствие гарантированной прибыли от продажи билетов существенно понизит финансовые доходы клуба.

По сути, на данный момент судьба Ноттингем Форест всецело зависит от воли владельца клуба, Эвангелоса Маринакиса, и его финансового состояния. Этот факт, конечно же, не может не настораживать английских болельщиков клуба. Ведь если что-нибудь случится с греческим президентом или его бизнесом, Ноттингем Форест рискует повторить судьбу таких известных английских команд как Портсмут, Болтон или Уиган, когда владельцы из-за излишней убыточности клубов попросту отказывались от их дальнейшей финансовой поддержки, что приводило к запуску процедуры банкротства и последующего лишения очков.

Именно поэтому фанаты Форест продолжают пристально следить за новостями, которые могут повлиять на судьбу их любимого клуба. Так, например, в прессе периодически появляются сообщения об интересе Маринакиса в приобретении футбольного клуба в одном из топ-чемпионатов, что явно уменьшит желание греческого бизнесмена инвестировать в Форест. Кроме того, пару лет назад против Маринакиса были возбуждены криминальные дела о контрабанде наркотиков и коррупции в футболе, однако в обоих случаях суд оправдал греческого миллиардера. А в 2020-ом Маринакис заразился коронавирусом, но смог побороть недуг без негативных последствий для здоровья.

В то же время, Маринакис и его команда постоянно твердят об их долгосрочных планах в Ноттингеме, подтверждая свои слова реальными делами. В прошлом году, например, часть долгов клуба по займу от компании Маринакиса была конвертирована в акции Форест. Помимо этого, был разработан план по увеличению вместительности домашней арены до 38 тысяч зрителей, однако строительные работы так и не начались ввиду пандемии.

Фанатам Форест остается надеяться, что Маринакис не потеряет своей страсти к развитию футбола в Ноттингеме и таки добьется поставленной при приобретении клуба цели — выхода в элиту английского футбола. Ведь негоже клубу, который входит в десятку самых титулованных в Англии и имеющем огромную фанатскую базу, не иметь ни одного матча в АПЛ в ХХI веке.