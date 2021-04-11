Англия

Норвежский специалист высказался накануне поединка со "шпорами".

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер поделился мнением о Тоттенхэме в преддверии очной встречи в рамках 31-го тура чемпионата Англии.

"У соперника достаточно качественных футболистов, но, конечно, Сон и Кейн по-настоящему раскрылись в этом сезоне. Они доставили нам массу проблем в матче первого круга, и мы знаем, что должны остановить их.

Проигрыш со счётом 1:6 — это дополнительная мотивация для нас в этой встрече. Такой результат задевает гордость каждого игрока Манчестер Юнайтед. Это большое чёрное пятно нынешнего сезона, и мы знаем, почему так получилось.

Нам не хватало матчей во время предсезонной подготовки, мы не набрали нужную форму, а Мартиалю не повезло получить красную карточку. Но я уже и так много говорил об этом", — сказал наставник "красных дьяволов".

Матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед состоится сегодня, 11-го апреля. Стартовый свисток — в 18:30 по киевскому времени.

Ранее Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал гостевую победу над Гранадой в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

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