Фавориты противостояний

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В рамках 31-го тура английской Премьер-лиги лондонский Тоттенхэм на своем поле будет принимать Манчестер Юнайтед.

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед

Воскресенье, 11 апреля, 18:30. Тоттенхэм Хотспур, Лондон. Главный арбитр — Крис Кавана (Манчестер, Англия). Прямая трансляция на сервисе Setanta Sport.

Вполне можно предположить, что воспоминания о матче первого круга, который завершился победой "шпор" со счетом 6:1, еще свежи в памяти болельщиков обеих команд. Однако, если коллектив Оле-Гуннара Солскьяера после этой игры приложил достаточно усилий для того, чтобы произошедшее было больше похоже на страшный сон, то подопечные Жозе Моуриньо так и не смогли в полной мере воспользоваться положительным психологическим воздействием данного результата.

Тоттенхэм по итогам текущего сезона серьезно рискует остаться за пределами зоны еврокубков. Во всяком случае, через матчи национального первенства к выполнению этой задачи будет прийти даже сложнее, чем через грядущий финал Кубка английской лиги против Манчестер Сити. Впрочем, "шпорам" нет повода опускать руки — Ливерпуль и Вест Хэм вполне могут оступиться в любом из следующих поединков, однако не сделает ли то же самое коллектив Моуриньо в игре против "Красных дьяволов"?

Манчестер Юнайтед продолжает погоню за соседями по городу, но с каждым последующим поединком пространство для маневра, если таковое и имеется у команды Солскьяера, сужается до минимальных значений. Гости грядущего поединка нынче на хорошем ходу, чего не скажешь о их будущем сопернике. При этом, Юнайтед в текущем сезоне очень любят именно выездные противостояния, поэтому Тоттенхэму есть чего опасаться.

Букмекеры считают, с небольшим преимуществом, фаворитом встречи Манчестер Юнайтед. Так, компания Фаворит предлагает на победу "Красных дьяволов" коэффициент 2,55. Победа Тоттенхэма оценена в 2,70, а ничейный результат — в 3,40.