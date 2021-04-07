Англия

Аргентинец намерен остаться в Англии.

Нападающий Манчестер Сити Серхио Агуэро, который покинет "горожан" по окончании сезона, рассматривает варианты перехода в клуб АПЛ.

По информации источника, 32-летний нападающий намерен остаться в Англии.

Сообщается, что на сегодняшний день аргентинец рассматривает два клуба – Челси и Тоттенхэм.

Ранее сообщалось, что Агуэро интересуются Барселона, ПСЖ и Ювентус.

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