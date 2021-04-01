Англия

Наставник "канониров" высоко отозвался об аргентинце.

Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился мыслями о форварде Манчестер Сити Серхио Агуэро, который по окончании сезона покинет клуб.

"Все, кто близко знаком с Серхио, скажут одно и то же. Он был одним из главных лиц, которые подняли этот проект.

Чтобы начать подобный проект, вам нужны лидеры, квалифицированные игроки, которые будут создавать моменты. Дело не только в том, как Агуэро играет. Дело в его харизме, личности. В Манчестер Сити его все любят.

Серхио в Арсенале? Посмотрим, что его ждёт в будущем", — сказал специалист.

Ранее главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем уходе из клуба аргентинца.

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