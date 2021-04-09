Англия

Все больше английских клубов хотят подписать аргентинца.

Лидс включился в борьбу за форварда Манчестер Сити Серхио Агуэро, который покинет "горожан" по окончании сезона.

По информации источника, наставник Лидса и соотечественник Агуэро Марсело Бьелса вполне способен помочь боссам "белым" переманить аргентинца на Элланд Роуд.

Мотивацией пригласить Агуэро также является тот факт, что Лидс готов расстаться с Родриго – испанский форвард не оправдал ожиданий Бьелсы (3 гола в 18 матчах АПЛ).

Ранее сообщалось, что сам Агуэро рассматривает вариант перехода в Челси или Тоттенхэм.

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