Все больше английских клубов хотят подписать аргентинца.
Серхио Агуэро, getty images
09 апреля 2021, 11:53
Лидс включился в борьбу за форварда Манчестер Сити Серхио Агуэро, который покинет "горожан" по окончании сезона.
По информации источника, наставник Лидса и соотечественник Агуэро Марсело Бьелса вполне способен помочь боссам "белым" переманить аргентинца на Элланд Роуд.
Мотивацией пригласить Агуэро также является тот факт, что Лидс готов расстаться с Родриго – испанский форвард не оправдал ожиданий Бьелсы (3 гола в 18 матчах АПЛ).
Ранее сообщалось, что сам Агуэро рассматривает вариант перехода в Челси или Тоттенхэм.
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