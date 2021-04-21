Англия

Ранее тщательно разбросанные камни теперь приходится собирать с даже большими усилиями.

После публикации официальной информации о том, что Ливерпуль, а также еще пять клубов-участников английской Премьер-лиги, покинули новосозданный клубный турнир — Суперлигу Европы — руководителям команд-"отступниц" пришлось просить прощения за ранее принятые решения, которые нанесли ущерб их организациям.

Ранее, лондонский Арсенал опубликовал официальное обращение к своим поклонникам с соответствующим признанием свой вины, после чего очередь перешла к руководству действующего чемпиона страны — Ливерпулю — от имени которого выступил владелец клуба Джон Генри.

"Я хочу попросить прощения у всех болельщиков и сторонников футбольного клуба Ливерпуль за ошибочные решения, которые я принял за последние 48 часов.

Само собой разумеется, но это важно подчеркнуть, что выдвинутый проект никогда не должен был проходить без поддержки фанатов. В Англии никто никогда не думал иначе. За эти 48 часов мы все смогли убедиться в том, что подобная модель отношений недееспособна. Мы вас услышали. Я вас услышал.

И я хочу извиниться перед Юргеном Клоппом, Билли Хоганом (исполнительный директор — ред.), игроками и всеми, кто так усердно работает в клубе. Они не несут абсолютно никакой ответственности за произошедшее. Они оказались под наибольшим ударом общественности и это несправедливо. Это то, что ранит больше всего. Они любят наш клуб и работают над тем, чтобы вы ими гордились каждый божий день.





Я знаю, что вся команда обладает опытом, лидерством и энтузиазмом, необходимыми для восстановления доверия и помощи нам двигаться вперед.

Более десяти лет назад, когда мы принимали участие в футбольных соревнованиях, мы мечтали о том, о чем мечтали вы. И мы много работали, чтобы улучшить ваш клуб. Наша работа не закончена. И я надеюсь, вы поймете, что даже когда мы делаем ошибки, мы стараемся работать в интересах нашего клуба. Признаю, я вас подвел.

Опять же, прошу у Вас прощения, и беру на себя полную ответственность за ненужный негатив, проявленный за последние пару дней. Это будет для меня хорошим уроком. Весь мир увидел силу, которую фанаты имеют сегодня и по праву будут иметь в дальнейшем.

Если и есть что-то, что ясно продемонстрировала эта ужасная пандемия, так это то, насколько важны болельщики для нашего спорта и для каждого вида спорта.

Это показывает каждая пустая арена по всему миру. Это был невероятно тяжелый год для всех нас: практически ни одну семью не обошла стороной пандемия. Важно, чтобы футбольная семья Ливерпуля оставалась нетронутой и приверженной тем идеалам, которые задают своими действиями и жестами болельщики клуба. Я могу пообещать вам, что сделаю все, что в моих силах, для этого", — подытожил Джон Генри.

Напомним, что ранее последним английским клубом, который покинул Суперлигу Европы, стал лондонский Челси.