Украина

Президент Шахтера поздравил своего коллегу из Динамо с чемпионством в УПЛ.

Киевское Динамо вчера, 25 апреля, уверенно обыграло Ингулец (5:0), благодаря чему оформило досрочное чемпионство в украинской Премьер-лиге.

Президент "бело-синих" Игорь Суркис рассказал о том, что первым с чемпионством его поздравил коллега из стана главного конкурента Шахтера Ринат Ахметов.

"Ринат Леонидович поздравил меня первым. Я еще не успел зайти в раздевалку, как раздался звонок с теплыми пожеланиями. Несмотря на то, что у его мамы день рождения, с чем я ее и поздравляю, могу сказать, что Ринат Леонидович поздравил очень тепло и искренне. Он очень мудрый и умный человек, который понимает, как нужно зарабатывать и тратить деньги и как создаются большие команды.

Если нет Динамо – нет Шахтера. Нет Шахтера – нет Динамо. Сегодня в Украине осталось два клуба, которые могут вести какую-то конкурентоспособную битву — Шахтер и Динамо. Своими амбициями и заложенными традициями Динамо компенсирует финансовую составляющую Шахтера. Уверяю, что в каждом матче в этом году мы наиграли на эти медали. Нам это чемпионство никто не подарил. Шахтер стал слабее? Пускай это оценивают в Шахтере. Следующий сезон будет не легче", — сказал Суркис в интервью программе Великий футбол.

Ранее Football.ua проанализировал чемпионство Динамо в УПЛ.