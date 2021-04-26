Центрбек "бело-синих" удостоился престижного звания.
Илья Забарный, Динамо Киев
26 апреля 2021, 12:46
Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определила лучшего футболиста 23 тура.
Данного звания удостоился защитник киевского Динамо Илья Забарный.
В матче против Ингульца 18-летний футболист сумел открыть счет, забив свой дебютный мяч за киевский клуб.
По итогам голосования Забарный опередил полузащитника "бело-синих" Виктора Цыганкова, форварда Александрии Дмитрия Шастала и вратаря ПФК Львов Александра Ильющенкова.
В текущем сезоне во всех турнирах за Динамо Забарный провел 32 матча.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо — Ингулец (5:0).