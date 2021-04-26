Англия

Избавившись от футболиста, "канониры" сохранили 90% своих обязательств по его зарплате.

Несмотря на то, что в январе Месут Озил перебрался в Фенербахче, Арсенал до конца июня 2021 года обязан платить 90% его зарплаты — сообщил The Athletic.

В Арсенале Озил был самым высокооплачиваемым игроком, получая 400 тысяч евро в неделю. Однако и теперь он дорого обходится "канонирам", поскольку по договоренности, заключенном при расставании с игроком, они продолжают платить ему по 360 тысяч евро.

К слову, когда завершится этот "кабальный" договор, в Фенербахче 32-летний полузащитник будет получать 75 тысяч евро в неделю.

К слову, для Фенербахче Озил, похоже, также превращается в немалую обузу. За турецкий клуб Месут провел 5 матчей во всех турнирах, после чего выбыл из-за тяжелой травмы. А контракт с ним подписан до 30 июня 2024 года...

Всего за свою карьеру игрок национальной сборной Германии (92 матча, 23 гола) выступал в составе Шальке (39 матчей во всех турнирах, 1 гол), Вердера (108, 17), Реала (159, 27), Арсенала (254, 44) и Фенербахче (5, 0).