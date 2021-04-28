Англия

Португалец не против попробовать свои силы в работе менеджером.

Полузащитник сборной Португалии и Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш заявил, что не против начать тренерскую карьеру после окончания футбольной.

"Я вижу, как на профессиональном уровне играют ребята 2000, 2001 и 2002 года рождения. Моя сестра родилась в 2000-м. Это немного сбивает с толку.

Мне кажется, что с меня бы вышел неплохой тренер. Я бы очень этого хотел. Я кайфую от футбола и всего процесса. С какой командой хотел бы поработать? Не знаю. Конечно, я буду счастлив, если мне удастся потренировать Манчестер Юнайтед. Это самый большой клуб".

"Я это сейчас сказал не для того, чтобы люди потом давили на руководство МЮ и те приглашали мен тренировать. Но в будущем я бы очень этого хотел. Это мечта, можно сказать.

Я должен продолжать работать в футболе, учитывая, какие чувства к игре я испытываю. Вся моя жизнь – это футбол. Думаю, в будущем мне нужно оставаться в этой сфере", — цитирует Бруну сайт Манчестер Юнайтед.

Ранее Бруну Фернандеш высказался о целях и амбициях своего клуба.