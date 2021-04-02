Англия

Португалец ответил на вопрос подписчика.

Хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш ответил на вопрос о своем кумире.

"Иньеста, как игрок и как человек. Просто легенда!", – написал португалец в своем Twitter.

Иньеста со сборной Испании является чемпионом мира-2010, дважды чемпионом Европы и четырежды победителем Лиги чемпионов с Барселоной.

Ранее Бруну Фернандеш поделился мыслями о критике своего партнере по сборной Португалии Криштиану Роналду после вылета ил Лиги чемпионов.

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