Португалец ответил на вопрос подписчика.
Бруну Фернандеш, getty images
02 апреля 2021, 11:24
Хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш ответил на вопрос о своем кумире.
"Иньеста, как игрок и как человек. Просто легенда!", – написал португалец в своем Twitter.
Иньеста со сборной Испании является чемпионом мира-2010, дважды чемпионом Европы и четырежды победителем Лиги чемпионов с Барселоной.
Ранее Бруну Фернандеш поделился мыслями о критике своего партнере по сборной Португалии Криштиану Роналду после вылета ил Лиги чемпионов.
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