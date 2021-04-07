Хавбек считает, что "красные дьяволы" нуждаются в титулах.
Бруну Фернандеш, getty images
07 апреля 2021, 13:32
Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш высказался о целях своего клуба накануне поединка 1/4 финала Лиги Европы против Гранады.
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"Манчестер Юнайтед создан для трофеев, и все наши мысли сосредоточены вокруг этого. Мы дошли до полуфинала Кубка лиги и проиграли Манчестер Сити, и этого недостаточно для нас.
Мы должны играть в финалах – и побеждать", – заявил португалец.
Ранее Бруну Фернандеш назвал своего кумира.
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