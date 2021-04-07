Англия

Хавбек считает, что "красные дьяволы" нуждаются в титулах.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш высказался о целях своего клуба накануне поединка 1/4 финала Лиги Европы против Гранады.

Лига Европы-2020/21: расписание и результаты матчей

"Манчестер Юнайтед создан для трофеев, и все наши мысли сосредоточены вокруг этого. Мы дошли до полуфинала Кубка лиги и проиграли Манчестер Сити, и этого недостаточно для нас.

Мы должны играть в финалах – и побеждать", – заявил португалец.

Ранее Бруну Фернандеш назвал своего кумира.

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