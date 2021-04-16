Лига Европы

Португалец высказался после выхода в полуфинал еврокубкового турнира.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш поделился мыслями после победы над Гранадой в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

"Хороший матч. В Лиге Европы всегда сложно играть. Не имеет значения, кто выходит против тебя на поле. Мы знаем, что Гранада обладает мастерством, они могли что-то создать.

Мы хорошо справились. Мы контролировали игру и много владели мячом. Результат указывает на это. Сейчас пришло время сделать следующий шаг и победить в полуфинале. Но сначала нужно сконцентрироваться на матчах чемпионата.

Эдинсон Кавани – настоящий форвард, настоящая девятка", — приводит слова португальского хавбека BBC.

Ранее главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Солскьяер дал комментарий после матча с Гранадой.