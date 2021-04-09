Англия

Португальский хавбек демонстрирует впечатляющую статистику.

Манчестер Юнайтед добыл гостевую победу над Гранадой в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Второй гол манкунианцев забил хавбек Бруну Фернандеш – на 90-й минуте он реализовал пенальти.

Португалец присоединился к Манчестер Юнайтед в конце января 2020 года и с тех пор пробил 20 одиннадцатиметровых ударов. Ему удалось реализовать 19 из них.

В текущем сезоне полузащитник забил 24 мяча во всех турнирах, 11 из них – с пенальти.

Ранее Бруну Фернандеш высказался о целях и амбициях своего клуба.

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