Португалец отметился очередным достижением.
Бруну Фернандеш, getty images
14 мая 2021, 06:29
Манчестер Юнайтед проиграл Ливерпулю в перенесенном матче 34-го тура АПЛ.
Счет в поединке открыл полузащитник манкунианцев Бруну Фернандеш. Этот гол стал для португальца 28-м в текущем сезоне.
Таким образом, хавбек обошел по данному показателю бывшего полузащитника Челси Фрэнка Лампарда, который в сезоне-2009/10 отметился 27-ю голами, тем самым установив новый рекорд английской Премьер Лиги.
Ранее Бруну Фернандеш поставил рекорд Манчестер Юнайтед по количеству реализованных пенальти.