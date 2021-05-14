Англия

Португалец отметился очередным достижением.

Манчестер Юнайтед проиграл Ливерпулю в перенесенном матче 34-го тура АПЛ.

Счет в поединке открыл полузащитник манкунианцев Бруну Фернандеш. Этот гол стал для португальца 28-м в текущем сезоне.

Таким образом, хавбек обошел по данному показателю бывшего полузащитника Челси Фрэнка Лампарда, который в сезоне-2009/10 отметился 27-ю голами, тем самым установив новый рекорд английской Премьер Лиги.

Ранее Бруну Фернандеш поставил рекорд Манчестер Юнайтед по количеству реализованных пенальти.