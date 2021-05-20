Англия

В конце ноября прошлого года мексиканец получил перелом черепа и травму мозга.

Нападающий Вулверхэмптона Рауль Хименес до завершения своей карьеры будет вынужден выступать в специальном защитном шлеме. Об этом сообщает пресс-служба "волков".

Напомним, 30-летний мексиканец получил ужасную травму в матче АПЛ против Арсенала, который прошел в конце ноября прошлого года. В одном из эпизодов он столкнулся с защитником "канониров" Давидом Луисом, после чего был немедленно доставлен в больницу.

В результате обследования, у футболиста диагностировали перелом черепа и травму мозга. Рауль уже приступил к легким тренировкам, но его полноценное возвращение ожидается в июле перед стартом нового сезона.

До получения травмы Хименес успел провести 11 поединков в текущей кампании, в которых забил четыре мяча.

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