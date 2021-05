Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп признан лучшим тренером мая в английской Премьер-лиге-2020/21. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.

Немецкий специалист получил данную награду после того, как его команда добыла пять побед в заключительных турах чемпионата и финишировала на итоговой третьей строчке в турнирной таблице.

✅ Played 5⁣

✅ Won 5⁣

⁣

Jurgen Klopp is @BarclaysFooty's Manager of the Month for May after @LFC's faultless end to the #PL season 🔴#PLAwards pic.twitter.com/JLckWJ8Nmc