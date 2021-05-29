Наставник Ливерпуля получил награду по итогам мая 2021 года.
Юрген Клопп, АПЛ
29 мая 2021, 15:32
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп признан лучшим тренером мая в английской Премьер-лиге-2020/21. Об этом сообщает официальный сайт АПЛ.
Немецкий специалист получил данную награду после того, как его команда добыла пять побед в заключительных турах чемпионата и финишировала на итоговой третьей строчке в турнирной таблице.
Напомним, что лучшим футболистом мая в АПЛ стал полузащитник Ньюкасла Джо Уиллок, права на которого принадлежат лондонскому Арсеналу.
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