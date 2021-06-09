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Диагностирован очередной случай заражения.

Отмечается, что президент федерации футбола Испании отметил, что не исключает дальнейшего выявления заболевания у других представителей сборной.

Напомним, что наряду с Родриго Морено, Пабло Форнальсом, Карлосом Солером, Браису Мендесом и Раулем Альбиолем к "красной фурии" накануне присоединился Кепа Аррисабалага на случай новых положительных тестов на коронавирус в основном составе команды.

Ранее сообщалось, что два игрока сборной Швеции сдали положительные тесты на СOVID-19.

У 27-летнего центрбэка Лидса Диего Льоренте выявлено заражение коронавирусом в расположении сборной Испании.

По информации источника, вчера, 8 июня, сборная Испании вышла на товарищескую встречу с Литвой (4:0) молодежным составом, после того как заболевание вследствие заражения коронавирусом было выявлено у футболиста Барселоны Серхио Бускетса, который немедленно был помещен на карантин.