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Представляем вам гимны участников чемпионата Европы.

Ранее на Football.ua была презентована первая часть материала о национальных гимнах стран, которые примут участие в приближающемся чемпионате Европы. Предлагаем вашему вниманию вторую часть.

Национальные гимны всех стран-участниц Евро-2020(21). Часть 2

Во второй части нашего рассказа продолжим знакомиться с государственными гимнами остальных стран-участниц Евро-2020.

Группа D

Хорватия

Текст хорватского гимна «Наша прекрасная родина» (Lijepa naša domovino) написан в 1835 году Антоном Михановичем. Музыку на слова поэта спустя 11 лет (в 1846 году) сочинил Йосип Рунянин (хотя партитура была опубликована лишь в 1864 году). Сначала он использовался в качестве гимна Хорватии в составе Югославии, а в 1991 году, после обретения страной независимости, стал гимном нового государства.

Хорваты патриотичны и почтительны в отношении национального гимна, всегда поют его перед матчем, держа руку на сердце. Из интервью экс-полузащитника сборной Огнена Вукоевича: «Держишь руку на сердце, когда играет гимн? Да, в Хорватии это обязательно для всех футболистов».

Англия

Британский гимн является одним из старейших в мире, а на его древность указывает даже то, что до сих пор нельзя точно установить авторов текста и музыки. Со строчки «Боже, храни Королеву (Короля)» (God save the Queen (King)) в британских церквях еженедельно начиналась молитва за здравие правящего монарха. В целом считается, что текст и мелодия, вероятнее всего, появились ещё в 17 веке и с тех пор практически не подвергались изменениям.

Примечательно, что в зависимости от пола правящего монарха изменяется заглавная строчка гимна Англии и личные местоимения в тексте.

Чехия

Чешский гимн «Где родина моя?» (Kde domov můj?) начал официально использоваться в качестве государственного с 1993 года, а до этого с 1920 года был частью государственного гимна Чехословакии (вместе с ним в качестве второго куплета исполнялся гимн Словакии). Произведение было написано в 19 веке (1834 год) и изначально являлось частью музыкальной комедии «Фидловачка», что довольно занимательно. Автором текста является Йозеф Каэтан Тыл, а автором музыки – Франтишек Шкроуп.

Шотландия

Официальным государственным гимном Шотландии является общебританский «Боже, храни Королеву», но перед спортивными соревнованиями используется композиция «Цветок Шотландии» (Flower of Scotland). Она была написана в 1967 году Роем Уильямсоном, основателем фолк-группы The Corries. В тексте рассказывается о событиях, произошедших в далёком 14 веке – о битве 1314 года при Бэннокберне, в которой шотландцы, под предводительством короля Роберта I, победили английскую армию короля Эдуарда II. В качестве неофициального гимна эта песня была выбрана в 2006 году – соответствующий опрос тогда был проведён Королевским шотландским национальным оркестром.

Группа E

Испания

Ещё один из старейших в мире гимнов – испанский «Королевский марш» (La Marcha Real). Датой его появления считается 1761 год, а в качестве композитора в некоторых источниках значится Мануэль де Эспиноса, хотя утверждать это с точностью невозможно. Большинство источников склоняется к тому, что автор этого произведения неизвестен. Уже с 18 века он считался национальным гимном Испании (за исключением отдельных краткосрочных периодов), но официальное утверждение «Королевского марша» произошло только 10 октября 1997 года. Примечательно, что испанский гимн исполняется без слов.

Швеция

Национальный шведский гимн «Ты древняя, ты свободная» (Du gamla, Du fria) был в 1844 году сочинен Рихардом Дюбеком, который занимался исследованиями устного народного творчества Швеции. В качестве музыкальной основы была использована древняя шведская мелодия. Эта песня приобрела большую популярность к концу 19 века и в целом превратилась в государственный гимн плавно и постепенно, даже без предварительного принятия официального решения на этот счёт.

Любопытно, что в 2014 году Златан Ибрагимович специально для рекламы Volvo записал собственную версию шведского гимна: «Этот новый государственный гимн — то, что нужно… Я надеюсь, теперь гимн заменят на мою версию».

Польша

Считается, что мелодия польского национального гимна, «Мазурки Домбровского» (Mazurek Dąbrowskiego), более известной, как Jeszcze Polska nie zginęła, была написана польским офицером, генералом Яном Генриком Домбровским, эмигрировавшим за границу после очередного раздела Речи Посполитой. Но на деле утверждать, что именно он является автором музыки, нельзя, этот вопрос так и остаётся неразгаданным для историков. А вот в авторы текста записывают Юзефа Выбицкого, который был другом того самого генерала Домбровского. Но это не совсем так, поскольку за более чем 100-летний период этот текст переписывался и переделывался огромное количество раз (существует более 100 версий). В современном виде он оформился только к 1927 году, тогда же став официальным гимном государства.

Словакия

Гимн Словакии, «Над Татрами молнии сверкают» (Nad Tatrou sa blýska), был написан поэтом Янко Матушка. В качестве музыкальной основы была использована народная песня «Копала колодец» (Kopala studienku). Под названием «Добровольческая» этот гимн был опубликован в 1851 году. С 1920 года песню использовали вместе с чешским «Где родина моя?» в качестве гимна объединённой Чехословакии, а в 1993 она стала словацким государственным гимном.

Группа F

Франция

Французская «Марсельеза» (La Marseillaise) является одним из самых известных в мире гимнов. Впервые она была явлена миру 26 апреля 1792 года. Автором текста и музыки был французский офицер Клод Жозеф Руже де Лиль, за одну ночь написавший это произведение в Страсбурге – как реакцию на объявление войны против Австрии. Вскоре после первого исполнения эта революционная и патриотическая песня начала быстро приобретать в народе популярность. Впоследствии её использовали во время Февральской революции 1848 года, она также звучала на баррикадах Парижской коммуны 1871 года. В качестве национального гимна «Марсельезу» утвердили в 1887 году.

Слово Оливье Жиру: «…Во время гимна Франции я чуть не упал – настолько сильны были эмоции. Это было похоже на исполнение мечты».

Германия

История национального гимна Германии началась с написания Йозефом Гайдном в 1797 году «Песни Кайзера», посвящённой императору Францу II. Именно эта мелодия в дальнейшем стала использоваться в качестве государственного гимна. Текстовой же основой стало написанное в 1841 году произведение Гофмана фон Фаллерслебена «Песнь немцев» (Deutschland, Deutschland über alles) – третий куплет этой песни в будущем и стал официальным немецким гимном (сначала в ФРГ, а после объединения с ГДР в 1991 – во всей Германии).

Португалия

«Португеза» (A Portuguesa) была создана в 1890 году – текст написал поэт Энрике Лопеш де Мендонса, а автором музыки стал композитор Альфредо Кейль. В 1911 году эта композиция была утверждена в качестве национального гимна, который используется и по сей день (с внесением небольших поправок в 1957 году).

Слово капитану и лидеру сборной Криштиану Роналду: «…До сих пор с трепетом слушаю гимн Португалии – это лучшее, что может быть».

Венгрия

Венгерский «Гимн» (Himnusz) был написан 22 января 1823 года поэтом Ференцом Кёльчеи, но опубликовано это стихотворение было лишь в 1829 году. В 1844 году проводился официальный конкурс, на котором была выбрана музыка для национального гимна. Победителем этого конкурса стал дирижёр и композитор Ференц Эркель.

Примечательно, что в Венгрии день написания гимна (22 января) с 1989 года объявлен Днём венгерской культуры.

Как мы видим, история появления национальных гимнов в каждой стране была по-своему интересна и чем-то примечательна. Большинство из них являются отражением определённой эпохи или событий, имевших огромное значение для становления страны, проявлением патриотического духа и национальной гордости. Поэтому неудивительно, что в наши дни, уже на футбольных полях сражения, эти гимны, исполняемые перед матчами, звучат столь страстно и вдохновляюще. Каждый игрок в этих поединках сражается за честь своей страны, стремясь не посрамить память о великих предшественниках, когда-то творивших историю (по крайней мере, именно этого ожидают от своих футболистов болельщики).

Ожидаем, что предстоящий чемпионат Европы оправдает все наши надежды и станет настоящим украшением завершающегося футбольного сезона!

Читательница Football.ua Колпак Алиса