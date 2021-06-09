Хавбек мерсисайдцев не готов поделиться деталями предстоящего ухода из клуба.
Жоржиньо Вейналдум, getty images
09 июня 2021, 09:59
Полузащитник сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум прокомментировал свой скорый уход из Ливерпуля.
"Я боролся со слезами, потому что не ожидал, что все будет именно так. У меня до сих пор много эмоций, ведь я осознаю, что уже провел последний матч за Ливерпуль.
Непонимание причин моего ухода как раз и заключается в том, что люди смотрят на ситуацию со стороны и не понимают ее. Многие болельщики спрашивают у меня, почему я не мог взять и просто согласиться на контракт, который предложил мне Ливерпуль.
Дело в том, что за кулисами происходят вещи, которые я не могу контролировать, ведь я игрок. Я объясню это после Евро-2020, потому что сейчас для меня имеет значение только лишь сборная Нидерландов. — цитирует хавбека Voetbal International.
Ранее сообщалось, что ПСЖ перехватил Вейналдума у Барселоны и уже подписал с полузащитником контракт до 2024 года.