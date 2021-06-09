Англия

Хавбек мерсисайдцев не готов поделиться деталями предстоящего ухода из клуба.

Полузащитник сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум прокомментировал свой скорый уход из Ливерпуля.

"Я боролся со слезами, потому что не ожидал, что все будет именно так. У меня до сих пор много эмоций, ведь я осознаю, что уже провел последний матч за Ливерпуль.

Непонимание причин моего ухода как раз и заключается в том, что люди смотрят на ситуацию со стороны и не понимают ее. Многие болельщики спрашивают у меня, почему я не мог взять и просто согласиться на контракт, который предложил мне Ливерпуль.

Дело в том, что за кулисами происходят вещи, которые я не могу контролировать, ведь я игрок. Я объясню это после Евро-2020, потому что сейчас для меня имеет значение только лишь сборная Нидерландов. — цитирует хавбека Voetbal International.

Ранее сообщалось, что ПСЖ перехватил Вейналдума у Барселоны и уже подписал с полузащитником контракт до 2024 года.