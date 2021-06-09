ЧМ-2022. Отбор
Завершились отборочные на чемпионат мира поединки.
Матч Парагвай - Бразилия, getty images
09 июня 2021, 09:37
В Южной Америке продолжается квалификация на чемпионат мира-2022.
По итогу последних завершившихся поединков лидерство в турнирной таблице закрепила Бразилия (18 очков после 6 игр), Аргентина идет второй с отрывом от третьего места на 3 балла (12 очков после 6 игр), а Эквадор, Уругвай и Колумбия занимают оставшиеся в топ-5 места.
Парагвай — Бразилия 0:2
Голы: Неймар, 4, Пакета, 90+3
Парагвай: Сильва — Рохас, Гомес, Алонсо, Альдерете, Арзамендия — Вилласанти (Ромеро, 73), Хименес (Авалос, 61), Кардосо (Барейро, 80) — Ромеро (Самудио, 80), Альмирон
Бразилия: Эдерсон — Данило, Милитао, Маркиньос, Алекс Санчес — Габриэль Жезус (Эвертон, 82), Каземиро, Фред (Пакета, 46), Ришарлисон (Габриэль Барбоза, 82) — Неймар, Фирмино (Луис, 73)
Чили — Боливия 1:1
Голы: Пульгар, 69 — Морено, 81 (с пенальти)
Колумбия — Аргентина 2:2
Голы: Мюриэль, 51 (с пенальти), Борха, 90+4 — Ромеро, 3, Паредес, 8
Венесуэла — Уругвай 0:0
Эквадор — Перу 1:2
Голы: Плата, 90+3 — Куэва, 63, Адвинкула, 89