Англия

Французский специалист, вероятно, продолжит тренерскую карьеру в Англии.

Кристал Пэлас продолжает поиски главного тренера после отказа Люсьена Фавра возглавить английский клуб.

По информации в Twitter Давади Орнштейна, Пэлас достиг договоренности с экс-наставником Ниццы Патриком Вийера.

Сообщается, что между сторонами уже достигнуто соглашение, однако официально еще не подписано. Процесс получения разрешения на работу для 45-летнего бывшего специалиста продолжается.

Ожидается, что клуба приставит Вийера в ближайшее время.

Ранее у Кристал Пэлас сорвались переговоры с бывшим тренером Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту.