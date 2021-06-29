Французский специалист, вероятно, продолжит тренерскую карьеру в Англии.
Патрик Вийера, getty images
29 июня 2021, 14:40
Кристал Пэлас продолжает поиски главного тренера после отказа Люсьена Фавра возглавить английский клуб.
По информации в Twitter Давади Орнштейна, Пэлас достиг договоренности с экс-наставником Ниццы Патриком Вийера.
Сообщается, что между сторонами уже достигнуто соглашение, однако официально еще не подписано. Процесс получения разрешения на работу для 45-летнего бывшего специалиста продолжается.
Ожидается, что клуба приставит Вийера в ближайшее время.
Ранее у Кристал Пэлас сорвались переговоры с бывшим тренером Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту.