Англия

"Ириски" хотят заполучить опытного наставника.

Эвертон продолжает поиски нового главного тренера после ухода Карло Анчелотти в мадридский Реал.

По информации источника, мерсисайдцы уже контактировали с Бенитесом, который после работы в Ливерпуле продолжает проживать в Мерсисайде.

Последним клубом 61-летнего наставника был китайский Далянь Про, из которого он ушел в январе из-за пандемии коронавируса.

Позже испанский специалист заявлял, что не прочь вернуться к работе в АПЛ, где он также возглавлял Ньюкасл.

Ранее сообщалось, что Бенитес может возглавить Фенербахче.