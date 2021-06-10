"Ириски" хотят заполучить опытного наставника.
Рафаэль Бенитес, getty images
10 июня 2021, 08:26
Эвертон продолжает поиски нового главного тренера после ухода Карло Анчелотти в мадридский Реал.
По информации источника, мерсисайдцы уже контактировали с Бенитесом, который после работы в Ливерпуле продолжает проживать в Мерсисайде.
Последним клубом 61-летнего наставника был китайский Далянь Про, из которого он ушел в январе из-за пандемии коронавируса.
Позже испанский специалист заявлял, что не прочь вернуться к работе в АПЛ, где он также возглавлял Ньюкасл.
Ранее сообщалось, что Бенитес может возглавить Фенербахче.