Футболист присоединился к английскому клубу.
Сумаре, Лестер
02 июля 2021, 18:24
Английский Лестер на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Лилля Бубакари Сумаре.
Контракт с 22-летним французом подписан на пять лет а о сумме трансфера пока неизвестно.
"Лестер — очень амбициозный клуб. Когда они рассказали мне о своих планах и о том, чего от меня хотят, я сразу понял, что хочу приехать.
Я действительно горжусь тем, что здесь присутствую, и для меня это большая честь. Я сделаю все возможное для команды и клуба, чтобы сделать всех счастливыми", — сказал Сумаре.
В минувшем сезоне Сумаре провел 43 матча за Лилль, в которых отдал две результативных передачи. Вместе с командой он стал чемпионом Франции.
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