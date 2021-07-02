Англия

Футболист присоединился к английскому клубу.

Английский Лестер на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Лилля Бубакари Сумаре.

Контракт с 22-летним французом подписан на пять лет а о сумме трансфера пока неизвестно.

"Лестер — очень амбициозный клуб. Когда они рассказали мне о своих планах и о том, чего от меня хотят, я сразу понял, что хочу приехать.

Я действительно горжусь тем, что здесь присутствую, и для меня это большая честь. Я сделаю все возможное для команды и клуба, чтобы сделать всех счастливыми", — сказал Сумаре.

В минувшем сезоне Сумаре провел 43 матча за Лилль, в которых отдал две результативных передачи. Вместе с командой он стал чемпионом Франции.

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