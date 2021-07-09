Англия

Воспитанник "канониров" подписал свой первый профессиональный контракт.

Арсенал на своем официальном сайте объявил о подписании профессионального контракта с молодым вратарем Артуром Оконкво, ставшего первым в карьере футболиста.

19-летний англичанин подписал с "канонирами" долгосрочное соглашение, однако его точные сроки не уточняются.

Отметим, что Оконкво является воспитанником Арсенала, который прошел все молодежные команды лондонцев начиная с девятилетнего возраста.

В прошлом сезоне молодой голкипер регулярно тренировался с первой командой "канониров" и фактически выполнял роль третьего вратаря, однако дебютировать на профессиональном уровне Артуру пока не удалось.