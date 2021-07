Англия

Ранее героями документальных сериалов и фильмов от компании Amazon Studios были Манчестер Сити, Тоттенхэм, Лидс, Кристал Пэлас и Боруссия Дортмунд.

В предстоящем сезоне компания Amazon Studios снимет свой очередной документальный сериал на спортивную тематику, серия которых выпускается в рамках проекта "Всё или ничего" (All or Nothing — в оригинале) на видеоплатформе Prime Video.

Как сообщает The Athletic, следующим героем сериала станет лондонский Арсенал. Показ запланирован на 2022 год.

"Арсенал — клуб с большой историей, переживающий увлекательный период. Мы с нетерпением ждем момента, когда зрители узнают о приключениях "канониров" в этот решающий для них сезон", — заявил Дэн Грабинер, глава отдела кинематографа Amazon Studios в Великобритании.

Отметим, что в последние годы Арсенал пребывает в кризисном положении, а на текущее летнее межсезонье клуб запланировал глобальную перестройку команды. В минувшем сезоне АПЛ "канониры" финишировали восьмыми и остались без еврокубков, хотя в свои первые полгода работы на посту главного тренера Арсенала Микель Артета привел команду к победам в Кубке Англии и Суперкубке Англии.

Напомним, ранее компания Amazon запускала документальные сериалы о Манчестер Сити и Тоттенхэме в рамках проекта "Всё или ничего", а также снимала документальные фильмы о Лидс Юнайтед, Кристал Пэлас и Боруссии Дортмунд.