Футболист надолго останется на Энфилде.
Трент Александер-Арнольд, getty Images
30 июля 2021, 19:55
Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба "красных".
Новое соглашение рассчитано на четыре года, до лета 2025 года.
Отметим, что в минувшем сезоне Трент провел за "красных" 45 матчей, в которых забил два гола и отметился 9 ассистами.
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