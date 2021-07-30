Англия

Футболист надолго останется на Энфилде.

Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба "красных".

Новое соглашение рассчитано на четыре года, до лета 2025 года.

"It's still a special feeling."



Boss, @TrentAA 🙌 — Liverpool FC (@LFC) July 30, 2021

Отметим, что в минувшем сезоне Трент провел за "красных" 45 матчей, в которых забил два гола и отметился 9 ассистами.

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