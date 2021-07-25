Англия

Новичок Чемпионшипа усилился перед стартом нового сезона.

Как сообщал ранее Football.ua, лондонский Фулхэм находился на финальном этапе заключения контракта с нападающим Ливерпуля Гарри Уилсоном, однако "коттеджеры" не ограничились лишь этим приобретением, и перед стартом нового сезона Чемпионшипа дополнительно усилили позицию голкипера за счет трансфера экс-футболиста Тоттенхэма Пауло Гассаниги.

Клубу удалось заключить с юным игроком линии атаки долгосрочный контракт, согласно которому он будут находиться в стане Фулхэма до лета 2026-го года, в то время как его более опытный коллега заключил сделку всего на два сезона — до лета 2023-го года.

29-летний аргентинский страж ворот в прошлом сезоне лишь выступал на правах аренды за испанский Эльче, сыграв по итогу восемь матчей в стартовом составе, пропустив девять голов и дважды отстояв "на ноль".

Свой переход Гассанига прокомментировал следующим образом: "Фулхэм — отличный клуб. Мне нравится делать подобные сложные вызовы в моей карьере, поэтому я думаю, что это — прекрасная возможность для меня вновь заявить о себе.

После беседы с представителями клуба о проекте, который они намерены здесь реализовать, решение было принято достаточно просто. В Чемпионшипе невероятная конкуренция, и я с нетерпением жду начала официальных матчей".

Гарри Уилсон в прошлом футбольном году также находился в аренде, но уже в Кардифф Сити, где за 39 матчей сумел сделать 12 голевых передач и забить семь мячей. Его комментарий относительно трансфера был следующим:

"Я рад подписать контракт с Фулхэмом. Уже после первого моего разговора с представителями клуба, мне понравились идеи и ценности этого коллектива. Я почувствовал, что они понимают меня, как футболиста, что и сыграло ключевую роль в моем трансфере.

Желание клуба вернуться в Премьер-лигу очевидно — это и привело меня сюда. Все хотят там играть. Надеюсь, что смогу помочь клубу как можно быстрее выполнить эту задачу", — подытожил футболист.

Отметим, что голкипер присоединился к лондонскому клубу на правах свободного агента, а за форварда пришлось выплатить компенсацию в размере около 12 млн фунтов стерлингов.

Напомним, что сезон для лондонского Фулхэма начнется с домашнего поединка против Мидлсбро уже 8 августа.