Голкипер Кристофаер Клаессон покинул Волеренгу и подписал контракт с Лидсом — сообщал официальный сайт "белых".

20-летний игрок молодежной сборной Норвегии (5 матчей) подписал 4-летний контракт. Финансовые подробности трансфера не разглашаются.

Клаессон является воспитанником Волеренги и всю свою профессиональную карьеру выступал за первую команду клуба (58 матчей во всех турнирах).