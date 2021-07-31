Кристоффер Клаессон продолжит карьеру в Английской Премьер-лиге.
Кристоффер Клаессон, фото ФК Лидс
31 июля 2021, 11:58
Голкипер Кристофаер Клаессон покинул Волеренгу и подписал контракт с Лидсом — сообщал официальный сайт "белых".
20-летний игрок молодежной сборной Норвегии (5 матчей) подписал 4-летний контракт. Финансовые подробности трансфера не разглашаются.
Клаессон является воспитанником Волеренги и всю свою профессиональную карьеру выступал за первую команду клуба (58 матчей во всех турнирах).