Англия

Японский форвард стал свободным агентом.

Японский нападающий Йосинори Муто покинул Ньюкасл, сообщает пресс-служба "сорок".

Стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Йосинори перебрался в АПЛ из немецкого Майнца в 2018 году. За это время он провел всего лишь 28 матчей, в которых забил два гола.

Прошлый сезон Муто провел в Эйбаре на правах аренды в испанской Ла Лиге, где отыграл 28 встреч, забив три мяча и отдав два ассиста.

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